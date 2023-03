Milan, Pioli: «Ibra capitano? Rappresenta tanto per noi» (Di sabato 18 marzo 2023) Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, prima del calcio d’inizio della sfida di campionato contro l’Udinese Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-Milan. Di seguito le sue parole Ibra capitano – «È stato un gesto di Bennacer. Zlatan Rappresenta tanto per noi, in campo, nello spogliatoio. È una soddisfazione il suo ritorno». NAPOLI IN CHAMPIONS – «Siamo concentrati su questa partita, al Napoli penseremo nel momento della Champions. In campionato dobbiamo tornare a fare punti, sappiamo delle difficoltà della gara». UDINESE – «Sono compatti, difendono bene e giocano un calcio diretto sui due attaccanti. Le difficoltà di una partita difficile, vogliamo provare ad approcciarla bene, a controllarla ed essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Le parole del tecnico del, Stefano, prima del calcio d’inizio della sfida di campionato contro l’Udinese Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Udinese-. Di seguito le sue parole– «È stato un gesto di Bennacer. Zlatanper noi, in campo, nello spogliatoio. È una soddisfazione il suo ritorno». NAPOLI IN CHAMPIONS – «Siamo concentrati su questa partita, al Napoli penseremo nel momento della Champions. In campionato dobbiamo tornare a fare punti, sappiamo delle difficoltà della gara». UDINESE – «Sono compatti, difendono bene e giocano un calcio diretto sui due attaccanti. Le difficoltà di una partita difficile, vogliamo provare ad approcciarla bene, a controllarla ed essere ...

