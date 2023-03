Milan-Napoli in Champions: incombe il divieto di trasferta, ecco il pericolo (Di sabato 18 marzo 2023) Sulla sfida Milan-Napoli di Champions League c’è il rischio divieto di trasferta per i tifosi provenienti dalla Campania. Il sorteggio dei quarti di Champions League ha messo di fronte Milan e Napoli, la prima gara si giocherà allo stadio San Siro di Milano e c’è frenesia per l’acquisto dei biglietti. Sono tanti i tifosi che vorrebbero acquistare il tagliando ed è molto probabile che saranno riempiti anche altri settori e non solo quello riservato ai sostenitori ospiti. Champions League: Milan-Napoli ed il divieto di trasferta Non è escluso che possa esserci una limitazione per la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania, com’è avvenuto nel ... Leggi su napolipiu (Di sabato 18 marzo 2023) Sulla sfidadiLeague c’è il rischiodiper i tifosi provenienti dalla Campania. Il sorteggio dei quarti diLeague ha messo di fronte, la prima gara si giocherà allo stadio San Siro dio e c’è frenesia per l’acquisto dei biglietti. Sono tanti i tifosi che vorrebbero acquistare il tagliando ed è molto probabile che saranno riempiti anche altri settori e non solo quello riservato ai sostenitori ospiti.League:ed ildiNon è escluso che possa esserci una limitazione per la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania, com’è avvenuto nel ...

