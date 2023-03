Milan-Napoli, divieto di trasferta per i tifosi partenopei in Champions? L’idea del Viminale (Di sabato 18 marzo 2023) Nonostante ci sia un ultimo turno di campionato da affrontare prima della sosta per le nazionali, l’argomento più in voga nelle ultime ore è il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. L’urna di Nyon è stata in parte benevola con le tre italiane rimasta in gioco: evitata la parte di tabellone con Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. Saranno il derby italiano Milan-Napoli e Benfica-Inter le gare che interessano agli italiani: cresce l’attesa per un momento in parte storico (solo quarta volta nella storia con tre italiane ai quarti). Rrahmani e Krunic (FOTO: SSC Napoli) I tifosi del Napoli si sono già mobilitati per seguire la squadra in trasferta a Milano: la gara di andata a San Siro si disputerà mercoledì 12 aprile alle ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Nonostante ci sia un ultimo turno di campionato da affrontare prima della sosta per le nazionali, l’argomento più in voga nelle ultime ore è il sorteggio dei quarti di finale diLeague. L’urna di Nyon è stata in parte benevola con le tre italiane rimasta in gioco: evitata la parte di tabellone con Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. Saranno il derby italianoe Benfica-Inter le gare che interessano agli italiani: cresce l’attesa per un momento in parte storico (solo quarta volta nella storia con tre italiane ai quarti). Rrahmani e Krunic (FOTO: SSC) Idelsi sono già mobilitati per seguire la squadra ino: la gara di andata a San Siro si disputerà mercoledì 12 aprile alle ...

