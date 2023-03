Milan-Napoli, Capello: “Per me passerà il Napoli, ma due rossoneri possono cambiare il pronostico” (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato, lo scudetto è molto vicino, ma non bisogna abbassare la guardia. Questa è la richiesta di mister Spalletti ai suoi ragazzi. Se la squadra non dovrà allontanare lo sguardo sull’obiettivo, i tifosi già volano con la mente alle notti di Champions che vedranno gli azzurri impegnati contro il Milan nei quarti di finale della massima competizione europea, risultato storico per il club partenopeo. Sorteggi Champions League Napoli A commentare il sorteggio e la sfida tra azzurri e rossoneri ci ha pensato Fabio Capello, ex allenatore anche del club lombardo tra le altre, intervistato dal “Corriere dello Sport”. Ho pensato che le nostre siano state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Ildovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato, lo scudetto è molto vicino, ma non bisogna abbassare la guardia. Questa è la richiesta di mister Spalletti ai suoi ragazzi. Se la squadra non dovrà allontanare lo sguardo sull’obiettivo, i tifosi già volano con la mente alle notti di Champions che vedranno gli azzurri impegnati contro ilnei quarti di finale della massima competizione europea, risultato storico per il club partenopeo. Sorteggi Champions LeagueA commentare il sorteggio e la sfida tra azzurri eci ha pensato Fabio, ex allenatore anche del club lombardo tra le altre, intervistato dal “Corriere dello Sport”. Ho pensato che le nostre siano state fortunate, tutte e tre. L’Inter poteva prendere ben ...

