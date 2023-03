Milan: la conferenza di Pioli (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese. Stasera alle 20:45, alla Dacia Arena, appuntamento contro la formazione friulana di Sottil: “Ibra sta bene, la vive insieme ai propri compagni. Sa benissimo che non era nelle condizioni di giocare al momento di fare le liste per la Champions. Le vuole giocare tutte, le vuole vincere tutte. Se è pronto per giocare titolare? Sta bene, non credo possa giocare 90 minuti ma sta bene ed è pronto per giocare. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi”. “Leao si sta allenando bene, è sereno e determinato nel dare il giusto apporto alla squadra. Leao rimane un riferimento della fase offensiva. Anche se non fa gol apre le difese avversarie. E’ molto motivato e determinato, sta bene”. “Fin quando che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Stefano, allenatore del, è intervenuto instampa in vista del match contro l’Udinese. Stasera alle 20:45, alla Dacia Arena, appuntamento contro la formazione friulana di Sottil: “Ibra sta bene, la vive insieme ai propri compagni. Sa benissimo che non era nelle condizioni di giocare al momento di fare le liste per la Champions. Le vuole giocare tutte, le vuole vincere tutte. Se è pronto per giocare titolare? Sta bene, non credo possa giocare 90 minuti ma sta bene ed è pronto per giocare. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi”. “Leao si sta allenando bene, è sereno e determinato nel dare il giusto apporto alla squadra. Leao rimane un riferimento della fase offensiva. Anche se non fa gol apre le difese avversarie. E’ molto motivato e determinato, sta bene”. “Fin quando che ...

