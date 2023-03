Milan | il 2023 horror di Pioli | numeri quasi da zona retrocessione

(Di sabato 18 marzo 2023) Lo scudetto dello scorso anno sembra essere un lontano ricordo per ildi, che sta vivendo unda incubo e, partita dopo partita, dà l’impressione di essere sempre più in difficoltà. Già prima della sosta per il Mondiale c’erano stati i primi segnali, ma la situazione in classifica non era particolarmente preoccupante. Dai minuti finali del match contro la Roma (in cui si è materializzata una rimonta poi rivelatasi fatale), invece, qualcosa è cambiato e ilvisto in campo è a dir poco. A dirlo sono ie soprattutto alcune sconfitte davvero gravi. In campionato, nell’anno solare– ovvero dalla ripresa della Serie A dopo il Mondiale -, ilha raccolto appena 15 punti in 12 partite. Senza il successo contro la ...

Ilsoffre, poi cresce. Leao va vicino al pari, che arriva in modo rocambolesco. Mani di Bijol in area, rivisto al Var con rigore che Ibra si fa parare da Silvestri. Ma Beto entra in area ...Il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2022/tra Udinese e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena, Udinese esi affrontano nel match valido per la 27° giornata di campionato di Serie A ...... quel- Juventus del 23 gennaio 2022, il centravanti svedese è stato insignito della responsabilità di indossare la fascia da capitano per la prima volta nella sua carriera in rossonero. Zlatan ...

Sesta sconfitta nel 2023 per il Milan di Mister Pioli, che non ha mai dato l'impressione di poter far male ad un'ottima Udinese. Si complica sempre di più la qualificazione alla prossima Champions ...E l’Udinese passa in casa, dopo sei mesi. Il Milan cade ancora in campionato, non basta la rete su rigore (fatto ripetere, dopo l’errore iniziale) di Ibrahimovic, in gol a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni: ...