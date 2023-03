Milan, Ibrahimovic torna titolare da capitano? L'indizio social FOTO (Di sabato 18 marzo 2023) Il Milan è pronto ad affrontare l'Udinese alla Dacia Arena per la 27ª giornata di Serie A e lo farà con Zlatan Ibrahimovic.... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Ilè pronto ad affrontare l'Udinese alla Dacia Arena per la 27ª giornata di Serie A e lo farà con Zlatan....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capi… - gippu1 : Stasera in #UdineseMilan Zlatan Ibrahimovic batterà il primato di più anziano giocatore di movimento titolare in Se… - AntoVitiello : #Pioli: 'Il #Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la #Champions e il #Milan è il Milan.… - Stefano_Banfi : RT @gippu1: Alla sua prima fascia da capitano in 163 partite con la maglia del Milan, Zlatan #Ibrahimovic diventa anche il capitano più anz… - constantinesimo : ibrahimovic titolare e capitano a 41 anni e mezzo rappresenta la fine del Milan [1899 - 2023] -