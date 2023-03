Milan, Ibrahimovic a caccia di record (Di sabato 18 marzo 2023) Il Milan questa sera andrà a giocare a Udine e Pioli potrebbe puntare al ritorno in campo dal 1? di Zlatan Ibrahimovic Il Milan questa sera andrà a giocare a Udine e Pioli potrebbe puntare al ritorno in campo dal 1? di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese andrebbe alla caccia anche di un altro record, ovvero quello di diventare il più anziano a segnare in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023) Ilquesta sera andrà a giocare a Udine e Pioli potrebbe puntare al ritorno in campo dal 1? di ZlatanIlquesta sera andrà a giocare a Udine e Pioli potrebbe puntare al ritorno in campo dal 1? di Zlatan. Lo svedese andrebbe allaanche di un altro, ovvero quello di diventare il più anziano a segnare in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

