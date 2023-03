Milan | fari puntati su Ibrahimovic | la notizia fa scalpitare i tifosi

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilaffronta oggi l’Udinese, e Pioli sceglie di puntare di nuovo, dopo tanto tempo, sul veterano, in campo dal primo minuto. È lui l’uomo del momento, ancora una volta e contro ogni pronostico. A 41 anni e dopo 14 mesi dall’ultima volta, Zlatantorna a partire da titolare con il. “Sta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... perdendo solamente cone Salernitana. Con la Cremonese è una sfida fondamentale per chiudere ... Siamo partiti aspenti, quasi sottovalutati. Stiamo crescendo e ci vogliamo affermare. Le ...Sorteggio Champions, è derby- Napoli. L'Inter trova il BenficaUna trae Napoli contro la vincente di Benfica - Inter. Potrebbe essere la rivincita della ... Siamo arrivati fin qui aspenti e aspenti speriamo di sbarcare ad Istanbul.

Mercato Milan: fari puntati su un giocatore del Salisburgo Calcio in Pillole

Il Milan di Pioli mette nel mirino l'Udinese, sabato si gioca in Friuli. Poi il tecnico rassicura su Leao: è determinatao, dice, non depresso ...Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese alla Dacia Arena: SORTEGGIO CHAMPIONS - "Ci stavamo allenando. Qualsiasi avversario sarebbe ...