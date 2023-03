Milan | crollo pesante alla Dacia Arena | non basta il ritorno di Ibra | esulta l’Udinese

(Di sabato 18 marzo 2023) Da pochi minuti è terminata la gara traed ilcon il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa.di Andrea Sottil comincia subito a spron battuto, visto che passa in vantaggio già all’8’ con il tiro di Pereyra che ha sorpreso Mike Maignan. I friulani ci provano qualche minuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dopo ildela Udine ecco i due derby, quello cosiddetto d'Italia e quello della Capitale. Due partite brutte tecnicamente, vissute su una continua crisi di nervi figlia di una crisi di ...Dopo ildela Udine ecco i due derby, quello cosiddetto d'Italia e quello della Capitale. Due partite brutte tecnicamente, vissute su una continua crisi di nervi figlia di una crisi di ...Ma come sempre accade quando si tratta di sfide tra un club mortale ed uno 'divino', la notizia non è il ritorno dell'Udinese, ma ildel, come se la partita ill'avesse regalata ...

Crollo Milan alla Dacia Arena, l'Udinese sembra tornare grande 90min IT

Il Milan ha un passo da B": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla crisi dei rossoneri che stanno vivendo un 2023 molto complicato. Se prima del Mondiale la media era di 2,2 punti a ...Un infinito Inter-Juve da oltre cento minuti per chiamare fuori i secondi. Non solo perché alla vigilia Inzaghi e Allegri reclamavano la piazza d'onore alle spalle del Napoli ormai campione d'Italia i ...