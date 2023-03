Milan, arrivano i giorni di Ibra: la Svezia, il ritorno dal 1’ e una staffetta che diventa ‘vitale’ | Primapagina (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 00:10:00 Fermi tutti! Il momento è forse arrivato. Quattordici mesi dopo, il Milan potrebbe ripartire dal 1’ con Zlatan Ibrahimovic, in pole position per una maglia da titolare nella delicata sfida di campionato con l’Udinese. Prima della partita contro la Salernitana, Pioli era stato chiaro: “Non può giocare ancora titolare, però presto sì. Dipende da tante cose. La sua condizione sta migliorando perché si sta allenando con continuità”. Una settimana dopo, la squalifica di Giroud offre l’assist al tecnico e allo svedese. IDEA CONCRETA – In conferenza stampa, Pioli ha dato indicazioni importanti senza sciogliere però il dubbio al 100%: “Sta bene. Ibra è Ibra, le vuole giocare tutte e aiutare i compagni. Non ha ancora i 90? nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi“. In ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) 2023-03-18 00:10:00 Fermi tutti! Il momento è forse arrivato. Quattordici mesi dopo, ilpotrebbe ripartire dal 1’ con Zlatanhimovic, in pole position per una maglia da titolare nella delicata sfida di campionato con l’Udinese. Prima della partita contro la Salernitana, Pioli era stato chiaro: “Non può giocare ancora titolare, però presto sì. Dipende da tante cose. La sua condizione sta migliorando perché si sta allenando con continuità”. Una settimana dopo, la squalifica di Giroud offre l’assist al tecnico e allo svedese. IDEA CONCRETA – In conferenza stampa, Pioli ha dato indicazioni importanti senza sciogliere però il dubbio al 100%: “Sta bene., le vuole giocare tutte e aiutare i compagni. Non ha ancora i 90? nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi“. In ...

