Migranti, Tajani: "Uno scaricabarile inaccettabile" (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "A proposito di quello che accade ogni giorno nel Mediterraneo voglio dire che la Guardia di Finanza, la Marina Militare e la Guardia Costiera hanno sempre fatto il loro dovere e non hanno mai lasciato morire nessuno e che siamo loro grati per la loro opera. È inaccettabile che venga scaricata su chi serve il Paese la responsabilità di scafisti criminali che non sapevano gestire un peschereccio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Napoli a Feuromed, il festival dell'economia euromediterranea, in merito ai recenti naufragi in mare di Migranti. "Dinanzi a una situazione internazionale molto complicata l'Italia può svolgere un ruolo non secondario. Noi a volte sbagliando ci rappresentiamo come spaghetti e mandolino, ma come ministro degli Esteri girando il mondo ...

