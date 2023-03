Migranti, Tajani: “Mai lasciato morire nessuno” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno fatto sempre loro volere, non hanno mai lasciato morire nessuno e hanno salvato migliaia di vite umane”. Per questo, “non bisogna scaricare su di loro la responsabilità di scafisti che non sapevano nemmeno guidare una barca”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Marina militare, la Guardia costiera e la Guardia di finanza hanno fatto sempre loro volere, non hanno maie hanno salvato migliaia di vite umane”. Per questo, “non bisogna scaricare su di loro la responsabilità di scafisti che non sapevano nemmeno guidare una barca”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antoniointervenendo a Feuromed, il Festival euromediterraneo dell’economia in corso a Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Ho incontrato il Primo Ministro ???? Robert Golob. Slovenia partner economico-commerciale di grande importanza per l’… - Agenzia_Ansa : Crosetto: 'Boom di migranti per la strategia dei mercenari della Wagner'. Tajani: 'In molti arrivano dalle zone con… - localteamtv : Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'i… - ledicoladelsud : Migranti, Tajani: “Mai lasciato morire nessuno” - vivereitalia : Migranti, Tajani: 'Mai lasciato morire nessuno' -