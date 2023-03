Migranti: proteste ad Atene contro la dura politica greca (Di sabato 18 marzo 2023) Centinaia di rifugiati hanno protestato oggi ad Atene contro le dure politiche migratorie della Grecia, accusando il governo conservatore di "uccidere" i richiedenti asilo attraverso respingimenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Centinaia di rifugiati hanno protestato oggi adle dure politiche migratorie della Grecia, accusando il governo conservatore di "uccidere" i richiedenti asilo attraverso respingimenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salgargano1 : Oggi ricorre la giornata dei morì di Covid, le cui bare poste su colonne di camions, venivano sottratte alla pietà… - TgrRaiER : Non sono mancate le proteste all'intervento di Giorgia #Meloni al congresso #Cgil di Rimini #IoSeguoTgr - LaPresse_news : ?? Nuovo Podcast! 'Breaking News - 15 marzo 2023 ore 12.00' su @Spreaker #bakhmut #bambini #bielorussia #concutelli… - MauroGiansante : RT @PolicyMaker_mag: Il nuovo naufragio di #migranti in #Libia, il crac della #SiliconValleyBank, i dieci anni di papato di #Francesco, le… - PolicyMaker_mag : Il nuovo naufragio di #migranti in #Libia, il crac della #SiliconValleyBank, i dieci anni di papato di #Francesco,… -