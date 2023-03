Migranti, l’ammiraglio smonta le balle della sinistra su Cutro: salviamo vite. I politici non ci danno ordini (Di sabato 18 marzo 2023) Migranti, la Guardia costiera mette in chiaro le cose: «Salvare vite ha la precedenza». Poche parole che racchiudono in molti fatti una verità negata nelle ultime settimane, dopo la tragedia di Cutro. Una verità che l’ammiraglio Giuseppe Aulicino, capo del Reparto Piani e Operazioni della Guardia costiera, spiega e analizza con chiarezza in un’intervista al Corriere della sera per replicare ad accuse infondate e polemiche strumentali con cui l’intero corpo che si occupa della sicurezza in mare è finito nel centro del mirino delle speculazioni violente arrivate da sinistra sulla tragedia di Cutro. Migranti, Guardia Costiera: «Su Cutro non abbiamo nulla da rimproverarci» Aulicino, dal campo operativo, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023), la Guardia costiera mette in chiaro le cose: «Salvareha la precedenza». Poche parole che racchiudono in molti fatti una verità negata nelle ultime settimane, dopo la tragedia di. Una verità cheGiuseppe Aulicino, capo del Reparto Piani e OperazioniGuardia costiera, spiega e analizza con chiarezza in un’intervista al Corrieresera per replicare ad accuse infondate e polemiche strumentali con cui l’intero corpo che si occupasicurezza in mare è finito nel centro del mirino delle speculazioni violente arrivate dasulla tragedia di, Guardia Costiera: «Sunon abbiamo nulla da rimproverarci» Aulicino, dal campo operativo, ...

