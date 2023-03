Migliaia manifestano a Lisbona per chiedere l'aumento dei salari (Di sabato 18 marzo 2023) Migliaia di persone hanno marciato oggi a Lisbona per chiedere un aumento dei salari e altre misure per contrastare l'aumento del costo della vita. La marcia, indetta dalla Cgtp, la principale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023)di persone hanno marciato oggi aperundeie altre misure per contrastare l'del costo della vita. La marcia, indetta dalla Cgtp, la principale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aiyo07 : RT @ChronoCol: ????????#Manifestazioni in corso in tutta la #francia, migliaia di persone manifestano a #Nantes, #Angers, #Marsiglia, #Caen o #… - DS1674 : RT @ChronoCol: ????????#Manifestazioni in corso in tutta la #francia, migliaia di persone manifestano a #Nantes, #Angers, #Marsiglia, #Caen o #… - ChronoCol : ????????#Manifestazioni in corso in tutta la #francia, migliaia di persone manifestano a #Nantes, #Angers, #Marsiglia,… - SampieriFranco2 : ???? In migliaia manifestano in Serbia per commemorare la pulizia etnica della popolazione serba in Kosovo e l'inizio… - JackTerron : RT @ChronoCol: ????????Migliaia di persone manifestano a #Rennes l’indomani dell’attuazione dell’articolo 49-3. #revolution ??? @chronocol |… -