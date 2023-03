Metrò Linea 1, ennesimo stop. Accuse e polemiche: “Folla di turisti sconcertata” (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiennesimo stop per la Linea 1 della metropolitana, la cui circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola – Dante. Identico disservizio si è verificato ieri, per quasi tre ore. E con Napoli invasa dai turisti – senza tralasciare lo sconforto degli abituali utenti – riesplodono le polemiche. “Nonostante l’impegno profuso dalla precedente amministrazione nell’acquisto dei nuovi treni Caf – rileva Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale Usb Lavoro Privato -, i cittadini napoletani sono costretti a fare i conti con un servizio a singhiozzo. Sono giorni che sulla Linea 1 si registrano limitazioni e sospensioni del servizio. Le cause sono in parte imputabili alla mancanza di treni efficienti ed in parte legate alla necessità di ammodernamento della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiper la1 della metropolitana, la cui circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola – Dante. Identico disservizio si è verificato ieri, per quasi tre ore. E con Napoli invasa dai– senza tralasciare lo sconforto degli abituali utenti – riesplodono le. “Nonostante l’impegno profuso dalla precedente amministrazione nell’acquisto dei nuovi treni Caf – rileva Adolfo Vallini dell’esecutivo provinciale Usb Lavoro Privato -, i cittadini napoletani sono costretti a fare i conti con un servizio a singhiozzo. Sono giorni che sulla1 si registrano limitazioni e sospensioni del servizio. Le cause sono in parte imputabili alla mancanza di treni efficienti ed in parte legate alla necessità di ammodernamento della ...

