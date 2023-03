Meta, Mazza (Fimi): “Costretta al dietrofront su musica italiana e non” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Meta Costretta al dietrofront, per lo meno temporaneo: tutta la musica, italiana e non, è tornata disponibile su Facebook e Instagram”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Enzo Mazza, Ceo di Fimi. “Per una società che ambisce ad essere un punto di riferimento nel Metaverso non è un bel risultato non riuscire a gestire questa situazione”, aggiunge Mazza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “al, per lo meno temporaneo: tutta lae non, è tornata disponibile su Facebook e Instagram”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Enzo, Ceo di. “Per una società che ambisce ad essere un punto di riferimento nelverso non è un bel risultato non riuscire a gestire questa situazione”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

