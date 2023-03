Messina Denaro e quel Rolex (con giallo) per il 'figlioccio' (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Un Rolex con il giallo intorno. Il prezioso orologio e' uno degli elementi che, per la procura e il gip di Palermo, incastrerebbero i coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri, arrestati a Campobello di Mazara in quanto ritenuti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, che con lui, scrive il giudice, avrebbero avuto un "rapporto solido", da prima del 2017. "Conferma eloquente e definitiva sulla natura e sulla durata dei rapporti giungeva, infine, dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria a seguito del rinvenimento di un pregiato orologio in acciaio marca Rolex presso l'abitazione degli odierni indagati", si legge nell'ordinanza frimata da Alfredo Montalto. Nel 2017 Matteo Messina Denaro era stato il "padrino" di cresima del figlio della coppia e ... Leggi su agi (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Uncon ilintorno. Il prezioso orologio e' uno degli elementi che, per la procura e il gip di Palermo, incastrerebbero i coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri, arrestati a Campobello di Mazara in quanto ritenuti favoreggiatori di Matteo, che con lui, scrive il giudice, avrebbero avuto un "rapporto solido", da prima del 2017. "Conferma eloquente e definitiva sulla natura e sulla durata dei rapporti giungeva, infine, dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria a seguito del rinvenimento di un pregiato orologio in acciaio marcapresso l'abitazione degli odierni indagati", si legge nell'ordinanza frimata da Alfredo Montalto. Nel 2017 Matteoera stato il "padrino" di cresima del figlio della coppia e ...

