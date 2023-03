Messico, cinque donne trovate morte carbonizzate in Guanajuato (Di sabato 18 marzo 2023) cinque donne sono state trovate morte carbonizzate nel Messico centrale, hanno comunicato le autorità locali confermando uno dei peggiori episodi di violenza di genere nel Paese. Sei donne di età ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023)sono statenelcentrale, hanno comunicato le autorità locali confermando uno dei peggiori episodi di violenza di genere nel Paese. Seidi età ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaDery5 : RT @Agenzia_Ansa: Cinque donne sono state trovate morte carbonizzate nel Messico centrale #ANSA - Agenzia_Ansa : Cinque donne sono state trovate morte carbonizzate nel Messico centrale #ANSA - News24_it : Messico, cinque donne trovate morte carbonizzate in Guanajuato - Feder1Federico : RT @TatiUdaci: Il Messico ha presentato domanda di adesione ai BRICS I BRICS hanno superato il G7 in termini di PIL globale. BRICS (ing.… - ablibero : RT @TatiUdaci: Il Messico ha presentato domanda di adesione ai BRICS I BRICS hanno superato il G7 in termini di PIL globale. BRICS (ing.… -