Messi non ama i metodi di Galtier, il rinnovo col Psg è a un punto morto (Le Parisien) (Di sabato 18 marzo 2023) Le Parisien ritorna sul rinnovo di Messi con il Psg. Tutte le parti in questione sembra abbiano trovato un accordo, almeno verbale. Tuttavia la firma di Messi sul rinnovo ancora non c’è. L’argentino vuole ancora vincere la Champions e vuole farlo con il Psg, tuttavia le sirene dei campionati esteri, come la Mls o come quello dell’Arabia Saudita, rendono le cose più complesse. Inoltre le ultime notizie riportano di un Messi innervosito dai metodi di allenamento troppo duri di Galtier e per questo avrebbe abbandonato anzitempo l’ultimo allenamento della squadra. Scrive il quotidiano: “A quattordici settimane dalla fine del contratto che li lega fino al 30 giugno, il Psg e l’argentino hanno fatto ben pochi progressi sul rinnovo. Le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Leritorna suldicon il Psg. Tutte le parti in questione sembra abbiano trovato un accordo, almeno verbale. Tuttavia la firma disulancora non c’è. L’argentino vuole ancora vincere la Champions e vuole farlo con il Psg, tuttavia le sirene dei campionati esteri, come la Mls o come quello dell’Arabia Saudita, rendono le cose più complesse. Inoltre le ultime notizie riportano di uninnervosito daidi allenamento troppo duri die per questo avrebbe abbandonato anzitempo l’ultimo allenamento della squadra. Scrive il quotidiano: “A quattordici settimane dalla fine del contratto che li lega fino al 30 giugno, il Psg e l’argentino hanno fatto ben pochi progressi sul. Le ...

