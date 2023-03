Messi, ‘Le Parisien’: pronta offerta da 600 milioni dall’Arabia Saudita (Di sabato 18 marzo 2023) I prossimi mesi saranno certamente decisivi per il futuro di Lionel Messi, in scadenza di contratto con il Psg alla fine di giugno. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, al momento i contatti tra il club della Capitale e il calciatore argentino sono però fermi e Messi non avrebbe reali opzioni alternative in Europa. Un po’ quello che era accaduto pochi mesi fa con Cristiano Ronaldo. L’interesse verso il fenomeno ex Barcellona arriva soprattutto dagli Usa con l’Inter Miami di David Beckham, e al solito dall’Arabia Saudita, dove l’Al Hilal sarebbe pronto a ricoprire letteralmente d’oro Messi grazie a un contratto biennale da 600 milioni di euro per rilanciare così la rivalità con Cristiano Ronaldo, che quest’inverno ha firmato per l’Al Nassr. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) I prossimi mesi saranno certamente decisivi per il futuro di Lionel, in scadenza di contratto con il Psg alla fine di giugno. Secondo quanto riporta ‘Le, al momento i contatti tra il club della Capitale e il calciatore argentino sono però fermi enon avrebbe reali opzioni alternative in Europa. Un po’ quello che era accaduto pochi mesi fa con Cristiano Ronaldo. L’interesse verso il fenomeno ex Barcellona arriva soprattutto dagli Usa con l’Inter Miami di David Beckham, e al solito, dove l’Al Hilal sarebbe pronto a ricoprire letteralmente d’orograzie a un contratto biennale da 600di euro per rilanciare così la rivalità con Cristiano Ronaldo, che quest’inverno ha firmato per l’Al Nassr. SportFace.

