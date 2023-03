Mennea | Tilli | “Pietro il mio influencer | il fratello maggiore”

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - “È stato il mio compagno di stanza, di allenamento, il mio mentore e, se vogliamo utilizzare una parola oggi, il mio. Mi dava l'ispirazione e la voglia di provare a fare le sue stesse cose”. Così in un'intervista con l'AGI, Stefano, per quasi vent'anni velocista azzurro, oggi commentatore tecnico televisivo, ricordando il suo illustre compagno di stanzaa dieci anni dalla scomparsa avvenuta il 21 marzo del 2013.è il primatista italiano dei 200 metri indoor: il 20”52 corso nel 1985 era stato per due anni anche record del mondo. “Mi ricordo un aneddoto legato alla sua vittoria olimpica a Mosca del 1980 – racconta–. Ero in vacanza a Ischia e quel giorno della finale ho lasciato prima la spiaggia dei Maronti, sono salito sulla mia Vespa ...

racconta che la vita sportiva dinon è stata sempre semplice. " Alla sua morte tutti avevano pronto un incarico per lui: dopo, non prima ". Troppo rompiscatole. "È l'uomo che a fine anni ...Saranno dieci anni senza Pietro, martedì 21 marzo. Stefano, ex sprinter, oggi commentatore sportivo, era suo compagno di stanza. "Ho l'età che aveva Pietro quando se n'è andato. Quasi 61 anni. Tra noi c'erano dieci ...racconta che la vita sportiva dinon è stata sempre semplice. " Alla sua morte tutti avevano pronto un incarico per lui: dopo, non prima ". Troppo rompiscatole. "È l'uomo che a fine anni ...

Intervista all'ex compagno di staffetta dello sprinter barlettano: il 21 marzo ricorre il decimo anniversario della scomparsa. "Alla sua morte tutti ..."