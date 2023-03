Meloni vince la sfida della legittimazione nella piazza della Cgil. "Si apre lo spiraglio di un dialogo nuovo" (Di sabato 18 marzo 2023) La premier interviene al Congresso di Rimini senza concedere nulla su rdc e salario minimo. Strappa un flebile (ma storico) applauso alla fine. Niente fischi né mugugni. Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023) La premier interviene al Congresso di Rimini senza concedere nulla su rdc e salario minimo. Strappa un flebile (ma storico) applauso alla fine. Niente fischi né mugugni.

