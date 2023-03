Meloni nell’arena Cgil, dialogo in salita (Di sabato 18 marzo 2023) Faccia a faccia costruttivo con il leader del sindacato: «Avanti con la concertazione». I possibili punti d’intesa: estensione della rappresentanza dei lavoratori e cuneo fiscale Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023) Faccia a faccia costruttivo con il leader del sindacato: «Avanti con la concertazione». I possibili punti d’intesa: estensione della rappresentanza dei lavoratori e cuneo fiscale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Meloni nell’arena Cgil, dialogo in salita - NonaOnda : RT @repubblica: Meloni nell'arena della Cgil non arretra su nulla. E sulla platea cala il silenzio [di Tommaso Ciriaco] - GianluPisu94 : RT @valeriogaripoli: Grande Giorgia Meloni che nell'arena della Cgil non arretra su nulla! Lavoro, Fisco e Famiglia. Sulla platea del Congr… - valeriogaripoli : Grande Giorgia Meloni che nell'arena della Cgil non arretra su nulla! Lavoro, Fisco e Famiglia. Sulla platea del Co… - infoitinterno : Meloni nell'arena Montecitorio, da migranti a fisco: 'Rivendico scelte fatte' -

Meloni al congresso della Cgil, alcuni delegati escono dalla sala cantando "Bella ciao": il ...che ha letto riguardo ai suoi timori nell'affrontare l'arena della Cgil . "Non so che accoglienza aspettarmi in ogni caso penso che sia giusto esserci" aveva detto la premier Giorgia Meloni arrivando ... Cgil, dal fisco al Reddito di cittadinanza: Meloni non arretra L''underdog' Giorgia Meloni non arretra. Nell'arena dell' assemblea nazionale della Cgil chiede di fare il suo ingresso dal cancello centrale, rispondendo così ai retroscena che la descrivevano ... Cgil: da fisco a rdc Meloni non arretra, 'non fateci sconti, ascolto ci sarà sempre' Difende la riforma del fisco varata ieri dal suo governo, stronca il reddito di cittadinanza, sbarra la strada al salario minimo. Il gelo della Cgil per Meloni. Ma lei: "Giornata storica". E punta a dividere la sinistra la Repubblica