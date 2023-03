Meloni e Landini vincono la sfida della Cgil. C'è aria di sciopero generale. Contro la riforma fiscale che non c'è (Di sabato 18 marzo 2023) Poco importa sapere adesso chi ha vinto o perso venerdì sul palco della Cgil a Rimini. Se Giorgia Meloni, autentica performer da palcoscenico molto meno da conferenza stampa, o Maurizio Landini, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023) Poco importa sapere adesso chi ha vinto o perso venerdì sul palcoa Rimini. Se Giorgia, autentica performer da palcoscenico molto meno da conferenza stampa, o Maurizio, il ...

