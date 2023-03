Meloni e Fdi restano sopra al 30%. La Schlein trascina il Pd al 19%. In calo l’M5S di Conte e la Lega di Salvini (Di sabato 18 marzo 2023) Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto con un sontuoso 30,3% anche se registra un lieve calo dello 0,7%. Elly Schlein continua il suo effetto trascinante nel Pd portando il partito al 19%, ossia con un 2% in più rispetto all'ultimo dato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 marzo 2023) Fratelli d'Italia di Giorgiaresta saldamente il primo partito nelle intenzioni di voto con un sontuoso 30,3% anche se registra un lievedello 0,7%. Ellycontinua il suo effettonte nel Pd portando il partito al 19%, ossia con un 2% in più rispetto all'ultimo dato L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : 24 ore con #Fdi, primo partito italiano: - “Consigliera molestata a Venezia: approvata la censura per Joe Formaggi… - serracchiani : I bambini non devono crescere i carcere e non devono pagare per gli errori dei grandi. Lo prevedeva una legge che i… - Yon_Yonson71 : RT @PBerizzi: Per celebrare l'Unità nazionale Giorgia Meloni chi cita? Ernest Renan, teorico della razza ariana. Le parole del pensatore fr… - giorgiosalati : RT @PBerizzi: Per celebrare l'Unità nazionale Giorgia Meloni chi cita? Ernest Renan, teorico della razza ariana. Le parole del pensatore fr… - TylerD81 : RT @PBerizzi: Per celebrare l'Unità nazionale Giorgia Meloni chi cita? Ernest Renan, teorico della razza ariana. Le parole del pensatore fr… -