Meloni alla Cgil rifiuta l’ingresso laterale: entro dalla porta principale. Solo in 24 hanno cantato Bella Ciao (Di sabato 18 marzo 2023) Per i giornali antigovernativi quella di ieri è stata una giornata dura da digerire. Giorgia Meloni nell’arena della Cgil, dopo 27 anni di assenza di un premier, segna una svolta. Un po’ come quando Gianfranco Fini si ritrovò con Luciano Violante a Trieste a parlare di foibe. Il dialogo, il confronto che sostituiscono il muro contro muro auspicato, voluto e sperato dalla squadra di Giannini alla Stampa e dagli altri eskimi in redazione in servizio a Repubblica o nel quotidiano di De Benedetti. Lo stesso muro contro muro che rappresenta la mentalità dei 24 (leggasi ven-ti-quat-tro) che hanno cantato Bella Ciao per contestare la premier. Così Lucia Annunziata oggi si dà da fare, sulla Stampa, per raccontare un’altra versione: non quella del dialogo ma ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) Per i giornali antigovernativi quella di ieri è stata una giornata dura da digerire. Giorgianell’arena della, dopo 27 anni di assenza di un premier, segna una svolta. Un po’ come quando Gianfranco Fini si ritrovò con Luciano Violante a Trieste a parlare di foibe. Il dialogo, il confronto che sostituiscono il muro contro muro auspicato, voluto e sperato dsquadra di GianniniStampa e dagli altri eskimi in redazione in servizio a Repubblica o nel quotidiano di De Benedetti. Lo stesso muro contro muro che rappresenta la mentalità dei 24 (leggasi ven-ti-quat-tro) cheper contestare la premier. Così Lucia Annunziata oggi si dà da fare, sulla Stampa, per raccontare un’altra versione: non quella del dialogo ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - NicolaPorro : 'Non sapevo che Chiara #Ferragni...'. La stoccata della #Meloni alla #Cgil: così zittisce i contestatori - VIDEO -??… - Vandauga : RT @GiuseppeConteIT: Meloni al Congresso della Cgil ha attaccato le riforme del @Mov5Stelle per chi è in difficoltà e la nostra proposta di… - MaurizioTorchi2 : RT @FraDiGiuseppe: «Non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica». La stoccata della #Meloni alla #Cgil zittisce i contestatori… -