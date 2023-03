Meloni alla Cgil Per la premier gelo in sala | ma il successo è politico ' Sono qui per dialogare'

(Di sabato 18 marzo 2023) La presidente al congresso del sindacato, Landini invita a non fischiarla.fine i delegati capiscono che il 'conto' è in attivo per Palazzo Chigi. 'L'abbiamo accreditata, ora come potremo mai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Da #Landini a #Rimini c’era Giorgia #Meloni, quella che descrivete al mondo come intollerante, razzista, fascista e… - elio_vito : Meloni ha incontrato (a Roma!) i naufraghi superstiti alla tragedia di Cutro ed ha chiesto loro “quanto fossero con… - NicolaPorro : 'Non sapevo che Chiara #Ferragni...'. La stoccata della #Meloni alla #Cgil: così zittisce i contestatori - VIDEO -??… - BaesiGianpiero : RT @bitfulmind: 'Effetto #Cutro' Poi se li chiami #avvoltoi si offendono. Comunque il 'piccolo calo dello 0,4% nell’arco di due settimane'… - volpe_peppe : RT @ilruttosovrano: L'unico applauso che ha ricevuto Giorgia Meloni al Congresso della Cgil è stato quando ha ricordato l'assalto alla sede… -

La presidente al congresso del sindacato, Landini invita a non fischiarla.fine i delegati capiscono che il 'conto' è in attivo per Palazzo Chigi. 'L'abbiamo accreditata, ora come potremo mai darle della ...È lo stesso senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan a spiegarloBussola nell'illustrare le ... nel corso dello storico discorso pronunciato a Rimini in casa della Cgil, il premier Giorgia..."Non pensavo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica", dice riferendosiscritta "pensati sgradita in Cgil" mostrata giovedì scorso dalla Como. È il solo accenno polemico in un ...

Beppe Sala non sarà in piazza Scala alle 15 con le associazioni Lgbt+, le famiglie arcobaleno e la segretaria del Pd Elly Schlein («non c'è un motivo, ma anche in funzione del corteo degli anarchici» ...