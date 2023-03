Meloni al congresso della Cgil: 'Nessun passo indietro su salario minimo e Reddito' (Di sabato 18 marzo 2023) - La premier è intervenuta davanti alla platea dei delegati del sindacato. E' stata accolta da un piccolo gruppo di contestatori che ha intonato 'Bella ciao' e ha lasciato la sala. Poi strappa un ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 marzo 2023) - La premier è intervenuta davanti alla platea dei delegati del sindacato. E' stata accolta da un piccolo gruppo di contestatori che ha intonato 'Bella ciao' e ha lasciato la sala. Poi strappa un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia Meloni sale sul palco della Cgil e la platea intona 'Bella Ciao' La Premier contestata al congresso della… - FratellidItalia : ?? Un esercizio di stile, una prova di autorevolezza e coraggio. Il Presidente Meloni al congresso della CGIL ci ha… - elio_vito : Meloni avrebbe dovuto cantare pure lei Bella Ciao al Congresso della Cgil, la Resistenza rappresenta un valore fond… - armandoluongo10 : RT @gladiatoremassi: Che figura di M... Ieri della #meloni al congresso #Cgil; no al salario minimo, no al #redditodiCittadinaza si alle pe… - Rosyfree74 : RT @Chiappuz: La maggior parte dei delegati al congresso Cgil ha contestato la Meloni rimanendo in silenzio. Tipo quando hanno contestato l… -