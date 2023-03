Melissa Satta sta rimuovendo un tatuaggio: (precisamente) quale? Spunta la foto (Di sabato 18 marzo 2023) Melissa Satta ha deciso di rimuovere uno dei suoi tatuaggi: la foto su Instagram manda in subbuglio i fan. Melissa Satta continua la sua attività di conduttrice a Sky Sport, risultando ancora oggi una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. In tanti la ricorderanno agli esordi come velina di Striscia la Notizia, dove si è fatta amare per tutta la sua bravura e la sua sensualità. Dopo il tg satirico, ha comunque iniziato una florida carriera da showgirl e conduttrice. Ecco quale tatuaggio sta rimuovendo Melissa Satta: lo avevate mai notato prima!? (foto: ANSA/CLAUDIO ONORATI) – grantennistoscana.itClasse ’86, da sempre una grandissima sportiva, è da anni un’affermata conduttrice legata in ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 18 marzo 2023)ha deciso di rimuovere uno dei suoi tatuaggi: lasu Instagram manda in subbuglio i fan.continua la sua attività di conduttrice a Sky Sport, risultando ancora oggi una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo. In tanti la ricorderanno agli esordi come velina di Striscia la Notizia, dove si è fatta amare per tutta la sua bravura e la sua sensualità. Dopo il tg satirico, ha comunque iniziato una florida carriera da showgirl e conduttrice. Eccosta: lo avevate mai notato prima!? (: ANSA/CLAUDIO ONORATI) – grantennistoscana.itClasse ’86, da sempre una grandissima sportiva, è da anni un’affermata conduttrice legata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gc_bru : @paolobertolucci @ame0773 Mmm... io credo guarderò una fiction dove recita Melissa Satta :) - Luca_zone : @IlContiAndrea Che poi sono stati scorretti nel definirlo il primo talent show sul make-up: il primo in Italia è an… - MatteoSorren : 'Potete sceglierne soltanto una' Ep.1 Federica Nargi o Melissa Satta? - Fede_now_berna : @RobbsRoys 'la brutta fine' come la chiami te (non io) si chiama melissa satta - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Melissa Satta in yellow bikini ????????????????? -