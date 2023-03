Melissa Satta in studio così, si scatena il delirio: da restarci secchi | Guarda (Di sabato 18 marzo 2023) Mamma mia, Melissa Satta. La showgirl da qualche tempo lancia la puntata settimanale di Goal Dejaay, format proposto da Sky Sport, una finestra che racconta i gol e il pallone a suon di musica. Il punto è che il look sfoggiato da Melissa Satta nell'ultima puntata di Goal Dejaay ha letteralmente infiammato il pubblico. Bellissima, strepitosa e provocatoria. L'ex velina infatti ha bucato il video con minigonna e stivale grigio: un mix di estrema sensualità. Gli scatti sono poi stati condivisi dalla Satta sui suoi profili social e, non è nemmeno necessario sottolinearlo, hanno fatto incetta di cuoricini e commenti estatici. Eleganza e seduzione, un mix assolutamente irresistibile. E insomma, Melissa Satta a Milano mentre il suo fidanzato, Matteo Berrettini, se la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Mamma mia,. La showgirl da qualche tempo lancia la puntata settimanale di Goal Dejaay, format proposto da Sky Sport, una finestra che racconta i gol e il pallone a suon di musica. Il punto è che il look sfoggiato danell'ultima puntata di Goal Dejaay ha letteralmente infiammato il pubblico. Bellissima, strepitosa e provocatoria. L'ex velina infatti ha bucato il video con minigonna e stivale grigio: un mix di estrema sensualità. Gli scatti sono poi stati condivisi dallasui suoi profili social e, non è nemmeno necessario sottolinearlo, hanno fatto incetta di cuoricini e commenti estatici. Eleganza e seduzione, un mix assolutamente irresistibile. E insomma,a Milano mentre il suo fidanzato, Matteo Berrettini, se la ...

