Melike Yalova | età | fidanzato | dove vive | carriera dell’attrice protagonista di Terra Amara

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 marzo 2023)?pekè un’attrice e modella turca, particolarmente amata in Italia per aver interpretato il personaggio di Müjgan Hekimoglu nella serie: età e?pekè nata nella città di Ankara, in Turchia, il 29 aprile del 1984 (sotto il segno zodiacale del Toro). Attualmente ha 38 anni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, sappiamo cheè stata sposata dal 2019 al 2021 con il produttore Altu? Gültan. (L’articolo continua dopo la foto.) Dopo sette anni di connza, il matrimonio è giunto al termine. I due hanno divorziato di comune accordo. Successivamente alcuni rumor di gossip avevano ipotizzato un presunto flirt tra l’attrice e il ...