Melike Ipek Yalova | chi è l’ex marito Altu? Gültan | carriera | vita privata e curiosità

(Di sabato 18 marzo 2023)è nata ad Ankara, in Turchia, il 29 aprile 1984 sotto il segno zodiacale del toro. È alta 165 cm e pesa 49 kg. Il suo profilo Instagram ufficiale è @m. È la figlia di Ay?ene Yüksel, ex ministro della Turchia. Per seguire le orme del padre,ha studiato Relazioni Internazionali all’Università di Bilkent e successivamente Politica Internazionale e Gestione delle Crisi dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza». Tuttavia, non sono stati i suoi genitori a spingerla verso tali studi: la sua famiglia, al contrario, l’ha sempre lasciata libera di scegliere il meglio per la sua. L’avvicinamento al mondo della recitazione è nato quasi per caso. Infatti ha incontrato un produttore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : A Verissimo tantissimi ospiti, anche internazionali, come Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dot… - bubinoblog : VERISSIMO: SILVIA TOFFANIN ACCOGLIE MELIKE IPEK YALOVA (TERRA AMARA). TUTTI GLI OSPITI - alebattistuzzi : Oggi su #Canale5 #TerraAmara 14.45-15.00 replica parte della puntata di ieri di Terra Amara 15.00-16.30 doppio ep… - yosoyelfanal : Ospiti #Verissimo Sabato Pio e Amedeo,Melike Ipek Yalova (da #TerraAmara),Andrew Howe,Veronica Maya, Elenoire Ca… - alebattistuzzi : Sabato, in esclusiva a #Verissimo, vi aspetta Melike Ipek Yalova… la dottoressa Mujgan di #TerraAmara ?? -

... dal 24 marzo su Canale 5 con la seconda edizione del loro show "Felicissima sera" irrompe nello studio di Silvia Toffanin, che accoglie anche, per la prima volta,Yalova, l'attrice turca ...A tal proposito tra gli ospiti di Verissimo di sabato 18 e domenica 19 marzo ci sarà ancheYalova per la prima volta in trasmissione. Si tratta, in particolare, della dottoressa Mujgan ...... dal 24 marzo su Canale 5 con la seconda edizione del loro show 'Felicissima sera' irrompe nello studio di Silvia Toffanin, che accoglie anche, per la prima volta,Yalova, l'attrice turca ...

Melike Ipek Yalova età, origini, marito, figli e biografia dell'attrice di ... Tag24

Melike Ipek Yalova è stata sposata con Altug Gultan dal 2019 al 2021, anno in cui i due hanno divorziato. I due erano stati insieme per sette anni, prima di convolare a nozze e, poi, dopo due anni si ...Scopriamo meglio chi è Melike Ipek Yalova. Melike Ipek Yalova biografia: età e studi Melike Iper Yalova, età 38 anni, è nata il 29 aprile 1984 ad Ankara, in Turchia. La sua altezza stimata è 1.65 cm, ...