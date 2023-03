Medvedev-Tiafoe stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Daniil Medvedev se la vedrà contro Frances Tiafoe nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Il russo si è presentato negli Stati Uniti dopo aver vinto tre titoli consecutivi tra Rotterdam, Doha e Dubai. Nel deserto californiano ha mostrato qualche piccolo segnale di cedimento fisico e mentale ma, ciò nonostante, è riuscito ugualmente a staccare il pass per il penultimo atto. Qui troverà il padrone di casa, semifinalista in carica degli US Open e autore di un cammino sontuoso nel torneo fino a questo momento. Medvedev, forte anche del 4-1 negli scontri diretti, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tiafoe proverà a dire la sua, ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Daniilse la vedrà contro Francesnella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Il russo si è presentato negli Stati Uniti dopo aver vinto tre titoli consecutivi tra Rotterdam, Doha e Dubai. Nel deserto californiano ha mostrato qualche piccolo segnale di cedimento fisico e mentale ma, ciò nonostante, è riuscito ugualmente a staccare il pass per il penultimo atto. Qui troverà il padrone di casa, semifinalista in carica degli US Open e autore di un cammino sontuoso nel torneo fino a questo momento., forte anche del 4-1 negli scontri diretti, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.proverà a dire la sua, ...

