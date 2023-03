Medvedev-Tiafoe in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di sabato 18 marzo 2023) Daniil Medvedev se la vedrà contro Frances Tiafoe nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Il beniamino di casa, che sta giocando un ottimo tennis e sogna l’ingresso tra i primi 10 (distanti pochi punti), proverà a interrompere la striscia di 18 vittorie di fila del giocatore più in forma del momento. Medvedev è reduce dai titoli a Rotterdam, Doha e Dubai e ha intenzione di ripetersi anche nel deserto californiano. Finora le uniche difficoltà le ha incontrate nel match contro Zverev, conquistato a fatica per 7-5 al terzo. Non dovrà però sottovalutare un avversario ostico come Tiafoe, il quale finora non ha ancora perso set e non vuole fermarsi a un passo ... Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Daniilse la vedrà contro Francesnella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Il beniamino di casa, che sta giocando un ottimo tennis e sogna l’ingresso tra i primi 10 (distanti pochi punti), proverà a interrompere la striscia di 18 vittorie di fila del giocatore più in forma del momento.è reduce dai titoli a Rotterdam, Doha e Dubai e ha intenzione di ripetersi anche nel deserto californiano. Finora le uniche difficoltà le ha incontrate nel match contro Zverev, conquistato a fatica per 7-5 al terzo. Non dovrà però sottovalutare un avversario ostico come, il quale finora non ha ancora perso set e non vuole fermarsi a un passo ...

