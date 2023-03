Medjugorje | Messaggio di oggi: ecco l’aiuto più efficace per chi cerca l’amore (Di sabato 18 marzo 2023) La Madonna a Medjugorje nel suo Messaggio scelto per oggi, ci ricorda ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare pienamente la nostra vita. “È l’amore che vi vuole salvare dalle vostre illusioni. E voi, figli miei?”, sono le Sue parole. Tutto quello che la Madonna vuole trasmetterci è l’amore di Dio per ognuno. La sua venuta L'articolo Medjugorje Messaggio di oggi: ecco l’aiuto più efficace per chi cerca l’amore proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 marzo 2023) La Madonna anel suoscelto per, ci ricorda ciò di cui abbiamo bisogno per realizzare pienamente la nostra vita. “Èche vi vuole salvare dalle vostre illusioni. E voi, figli miei?”, sono le Sue parole. Tutto quello che la Madonna vuole trasmetterci èdi Dio per ognuno. La sua venuta L'articolodipiùper chiproviene da La Luce di Maria.

