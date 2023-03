Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace del 18 marzo 2023 alla veggente Mirjana (Di sabato 18 marzo 2023) Ecco l’atteso Messaggio annuale del 18 marzo della Madonna alla veggente Mirjana Dragicevic di Medjugorje. Si tratta di una data significativa che coincide con il compleanno di Mirjana, ma non è questo il motivo della scelta, che capiremo solo quando si realizzeranno i segreti di Medjugorje. Era il 25 dicembre 1982, quando la Madonna consegnandole L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 marzo 2023) Ecco l’attesoannuale del 18MadonnaDragicevic di. Si tratta di una data significativa che coincide con il compleanno di, ma non è questo il motivoscelta, che capiremo solo quando si realizzeranno i segreti di. Era il 25 dicembre 1982, quando la Madonna consegnandole L'articolo proviene da La Luce di Maria.

