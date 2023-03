McKennie, che giocata al Leeds: ecco cos’ha fatto nel riscaldamento, il web impazzisce (Di sabato 18 marzo 2023) Senza parole per la giocata realizzata da McKennie nel corso del riscaldamento; il centrocampista ha mandato il web completamente in tilt. McKennie (Ansafoto)L’ultima sessione invernale di mercato ha visto la Juventus salutare McKennie; il centrocampista è stato ceduto in prestito al Leeds con la speranza, della società bianconera, di ricevere i trentatré milioni di euro legati al diritto di riscatto del classe 1998. Le speranze che il giocatore possa essere riscattato a fine stagione aumentano dopo la giocata realizzata, proprio da McKennie, durante il riscaldamento. McKennie ha deciso di stoppare un pallone con entrambi i piedi uniti restando, per qualche secondo, in piedi sulla palla. Una giocata ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023) Senza parole per larealizzata danel corso del; il centrocampista ha mandato il web completamente in tilt.(Ansafoto)L’ultima sessione invernale di mercato ha visto la Juventus salutare; il centrocampista è stato ceduto in prestito alcon la speranza, della società bianconera, di ricevere i trentatré milioni di euro legati al diritto di riscatto del classe 1998. Le speranze che il giocatore possa essere riscattato a fine stagione aumentano dopo larealizzata, proprio da, durante ilha deciso di stoppare un pallone con entrambi i piedi uniti restando, per qualche secondo, in piedi sulla palla. Una...

