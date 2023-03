Maurizio Landini confermato segretario Cgil: grazie di cuore (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Landini è stato confermato segretario generale della Cgil al termine del congresso. Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% e i contrari 15. 18 marzo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 marzo 2023)è statogenerale dellaal termine del congresso. Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% e i contrari 15. 18 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Maurizio #Landini, segretario generale della Cgil, replica a Giorgia #Meloni: 'Si sciolgano le forze che si richiam… - CorsaroGim : RT @Nickconc: #IoNonDimentico “Non si può pagare per lavorare. Noi pensiamo che una legge, come dice la nostra Costituzione, sull'OBBLIGO V… - uil_rua : RT @Agenzia_Ansa: Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo… - riccardo_sanna : RT @Agenzia_Ansa: Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo… - _fiorucci : RT @Nickconc: #IoNonDimentico “Non si può pagare per lavorare. Noi pensiamo che una legge, come dice la nostra Costituzione, sull'OBBLIGO V… -

Maurizio Landini confermato segretario Cgil: grazie di cuore Maurizio Landini è stato confermato segretario generale della Cgil al termine del congresso. Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% e i contrari 15. 18 marzo ... Cgil, Landini riconfermato segretario: "Con Meloni distanza, pronti a sciopero" Con il 94,2% dei sì Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil al termine del XIX congresso che si è svolto a Rimini. Una elezione 'bulgara' considerato che su 263 votanti quelli favorevoli sono ... Landini 'Con Meloni diversità molto profonda, se serve sciopero' Il leader della Cgil Maurizio Landini al congresso di Rimini ha spiegato che, in tema di riforma fiscale, "dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo sciopero". Sul fisco "siamo in presenza di ... è stato confermato segretario generale della Cgil al termine del congresso. Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% e i contrari 15. 18 marzo ...Con il 94,2% dei sìè stato rieletto segretario generale della Cgil al termine del XIX congresso che si è svolto a Rimini. Una elezione 'bulgara' considerato che su 263 votanti quelli favorevoli sono ...Il leader della Cgilal congresso di Rimini ha spiegato che, in tema di riforma fiscale, "dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo sciopero". Sul fisco "siamo in presenza di ... Si chiude il congresso nazionale Cgil, Landini confermato segretario RaiNews Maurizio Landini confermato segretario Cgil: grazie di cuore Rimini, 18 mar. (askanews) - Maurizio Landini è stato confermato segretario generale della Cgil al termine del congresso.Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% ... Congresso Cgil, Landini rieletto segretario: "Distanze da Meloni, pronti anche allo sciopero" Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di quattro anni, ... Rimini, 18 mar. (askanews) - Maurizio Landini è stato confermato segretario generale della Cgil al termine del congresso.Su 279 aventi diritto e 263 votanti, i favorevoli sono stati 243, pari al 94,2% ...Maurizio Landini è stato rieletto segretario generale della Cgil. Al termine del XIX congresso nazionale, l'assemblea lo ha confermato alla guida del sindacato per il secondo mandato di quattro anni, ...