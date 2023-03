Matteo Berrettini può guadagnare 2 posizioni nel ranking ATP e superare Musetti: le proiezioni a Phoenix (Di sabato 18 marzo 2023) Matteo Berrettini la scorsa settimana è stato eliminato al secondo turno nel tabellone di Indian Wells ed ha così deciso di giocare il torneo di Phoenix, di categoria ATP Challenger 175, il primo di questo tipo dopo la riforma del Challenger Tour, entrata in vigore quest’anno. Berrettini, che lo scorso 6 marzo si trovava a quota 1780, al 23° posto, ora è virtualmente 23° con 1732 punti. Vincendo a Phoenix andrebbe a conquistare in tutto 175 punti, giungendo a quota 1875, portandosi al 21° posto, davanti a Lorenzo Musetti, fermo a 1840. Nell’ultimo anno solare Berrettini ha giocato solo 18 tornei e dato che il ranking ATP considera i migliori 19 tornei, l’azzurro non avrà bisogno di scartare altri tornei per far entrare nel conteggio il Challenger di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)la scorsa settimana è stato eliminato al secondo turno nel tabellone di Indian Wells ed ha così deciso di giocare il torneo di, di categoria ATP Challenger 175, il primo di questo tipo dopo la riforma del Challenger Tour, entrata in vigore quest’anno., che lo scorso 6 marzo si trovava a quota 1780, al 23° posto, ora è virtualmente 23° con 1732 punti. Vincendo aandrebbe a conquistare in tutto 175 punti, giungendo a quota 1875, portandosi al 21° posto, davanti a Lorenzo, fermo a 1840. Nell’ultimo anno solareha giocato solo 18 tornei e dato che ilATP considera i migliori 19 tornei, l’azzurro non avrà bisogno di scartare altri tornei per far entrare nel conteggio il Challenger di ...

