Mattarella ricorda le vittime del Covid | ' Siamo riconoscenti con chi ha lottato'

(Di sabato 18 marzo 2023) - Nella terza Giornata nazionale in memoria delledel coronavirus, il capo dello Stato ha sottolineato come l'impegno profuso in uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica ...

- Nella terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il capo dello Stato ha sottolineato come l'impegno profuso in uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica ...Fontanail sacrificio di medici, infermieri e operatori sanitari. Il presidente della ... Le parole di Sergio: 'il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più ...Nei minuti esatti in cui il presidentepregava a Crotone, di fronte a quelle nude casse ... mentre parla del corpo di quel bambino di tre anni riverso sul bagnasciuga, che ciil ...

Nella terza Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il capo dello Stato ha sottolineato come l'impegno profuso in uno dei momenti più drammatici della storia della Repubblica sia ...Il modo migliore per ricordare chi non c’è più è imparare dagli errori ... Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il 18 marzo 2020 rimane nella memoria come uno dei momenti più ...