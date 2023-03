Masters 1000 Indian Wells 2023: programma e orari semifinali maschili sabato 18 marzo (Di sabato 18 marzo 2023) sabato 18 marzo è il giorno delle semifinali maschili ad Indian Wells. Si parte alle 21 orario italiano, le 13 locali, con il russo Daniil Medvedev che affronta l’idolo di casa Frances Tiafoe. A seguire però si giocherà la partita più attesa: lo spagnolo Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con Jannik Sinner, primo italiano nella storia a raggiungere una semifinale ad Indian Wells. IL programma E GLI orari DELLE semifinali (orario italiano) Ore 21:00 Medvedev-Tiafoe A seguire Alcaraz-Sinner SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023)18è il giorno dellead. Si parte alle 21o italiano, le 13 locali, con il russo Daniil Medvedev che affronta l’idolo di casa Frances Tiafoe. A seguire però si giocherà la partita più attesa: lo spagnolo Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con Jannik Sinner, primo italiano nella storia a raggiungere una semifinale ad. ILE GLIDELLEo italiano) Ore 21:00 Medvedev-Tiafoe A seguire Alcaraz-Sinner SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - sportface2016 : Il programma e gli orari delle semifinali di #IndianWells: domani è il giorno di #Sinner vs #Alcaraz - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: #Sinner giocherà l’11^SF di un tennista italiano nella storia dei Masters 1000. 3 Fognini (Mcarlo 13, 19 e Miami 17) 2… - FilippoPompilii : RT @quindicizero: NON PRENDETE IMPEGNI! ?? Le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells inizieranno non prima delle 21 (ora italiana) co… -