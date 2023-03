Masterchef 12 | due concorrenti pronti per Pechino Express | i fan impazziscono

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 18 marzo 2023) La sfida culinaria di Sky,si è conclusa da qualche settimana mentre il programma che vede viaggiatori alla scoperta di nuovi paesi:è appena iniziato Inizialmenteera un programma del palinsesto nazionale Rai. Successivamente è stato acquistato da Sky, attirando tantissime polemiche: molti erano i telespettatori che si erano affezionati a questa sfida in giro per il mondo e che, non possedendo l’abbonamento, dovevano aspettare la messa in onda in TV a distanza di tantissimo tempo cercando di evitare gli poiler che circolavano sui social. Ancheva in onda su Sky e quest’anno abbiamo visto trionfare Edoardo Franco. Durante tutta la competizione gli chef e giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno ...