(Di sabato 18 marzo 2023) La, la prima a entrare in campo internazionale, il 27 marzo 1871, a Edimburgo, nel cricket club degli Academicals, un rettangolo verde di pioggia e vento, quattromila curiosi e patrioti, due tempi di 50 minuti ciascuno, 20 scozzesi contro 20 inglesi. La, la prima a vincere, 1-0, a quel tempo valevano solo i calci e le mete servivano a tentare (“try”) la trasformazione decisiva. La, la patria di Ned Haig, professione macellaio, non sul campo ma in una bottega, inventore dela sette a Melrose; la patria di Jock Wemyss, pilone, che aveva perso un occhio durante la Prima guerra mondiale, e a chi gli chiedeva quanti errori avesse commesso giocando, rispondeva che lui ne aveva visti solo la metà di quelli che gli attribuivano; la patria di Jim Telfer, giocatore e poi allenatore, che sosteneva che ...

era serio, sincero, disponibile, affidabile - aggiunge, compagno e capitano di 'Mouse' anche in Nazionale -, il meglio che si possa desiderare da uno che, sul campo, gioca ...... in quanto prima del mese, i musei civici , l' area archeologica del Circo(dalle ore 9.30 ...l'esperienza beverage da accompagnare alle tapas preparate dallo chef Francesco. Non ...... Maria Tona, passando per gli stylist e curatori d'immagine come Gennaro Marchese,Polese, ... Amedeo Goria e Maria Monsè che, a loro volta, salutano il principe GuglielmoMarconi e ...

Massimo Giovanelli ci racconta i segreti della Scozia del rugby Il Foglio

“Una lunga storia d’amore – racconta Massimo Giovanelli, 60 presenze in Nazionale di cui 37 da capitano – Con la Scozia ce la giocavamo già da una decina d’anni, tanto da diventare il termine di ...Sabato a Edimburgo Scozia e Italia si giocano la Cuttitta Cup oltre la vittoria nell'ultima partita del Sei Nazioni 2023, il trofeo che unisce Highlanders e Azzurri nel ricordo di Massimo, 70 presenze ...