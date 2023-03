Massimo Bochicchio | processo per truffa archiviato | Conte | El Shaarawy ed Evra perdono 70 milioni di euro

(Di sabato 18 marzo 2023) A sorpresa la Procura di Roma ha deciso di archiviare il caso die riciclaggio che vedeva imputato il broker originario di Capua,Bochiccio, morto in un incidente in moto il 19 giugno scorso in via Salaria a Roma. Il ct Antonio, l’attaccante giallorosso Stephan Ede l’ex terzino Patrice, non potranno contare sulla restituzione dei loro risparmi. Una somma complessiva che si aggira sui 70di. Non si può procedere contro la moglie e il fratello diSecondo la magistratura non si può procedere contro la vedova del, Arianna Iacomelli, Miss Italia nel 1990, né nei confronti del fratello del broker. Una manovra legale ha consentito alla ex Miss di non ereditare il debito. ...

