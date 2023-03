Massimo Bochicchio | i vip non riavranno i loro soldi | inchiesta per truffa archiviata

(Di sabato 18 marzo 2023) Antonio Conte dovrà dire addio ai 24 milioni di euro che aveva affidato al brokere alla stessa amara sorte dovranno rassegnarsi Stephan El Sharawy e Patrice Evra che avevano messo lì irisparmi. Il broker morto in un misterioso incidente in moto il 19 giugno scorso non puó più restituire i 70 milioni ai suoi clienti che si sentonoti, e nulla si potrà avere dalla vedova Arianna Iacomelli, ex Miss Italia. La procura infatti ha deciso di chiedere l’archiviazione peressendo scomparso il principale imputato e per riciclaggio nei confronti della vedova e del fratello di. La vedova ha rinunciato all’eredità e una voltatornerà in possesso dei 500 mila euro sul conto corrente, di gioielli oro e proprietà a lei ...

