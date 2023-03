Marino Bartoletti ricoverato d’urgenza, le sue prime parole su Instagram (Di sabato 18 marzo 2023) Marino Bartoletti è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. E’ stato lo stesso giornalista tv, esperto di sport Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di sabato 18 marzo 2023)è statoal Policlinico Sant’Orsola di Bologna. E’ stato lo stesso giornalista tv, esperto di sport Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Quando il Team Principal della vita espone il cartello ‘pit stop’ devi soltanto obbedire” Marino Bartoletti è sta… - news_forlicesen : Ricovero per il giornalista Marino Bartoletti: 'Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni' - infoitcultura : La battaglia di Marino Bartoletti contro il tumore - maurizcont : RT @Anna302478978: Marino Bartoletti, tumore e ricovero: un messaggio struggente - infoitcultura : Marino Bartoletti in ospedale: in un post il suo grazie agli “angeli” che lo hanno rimesso in pista -