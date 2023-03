Le immagini rilasciate dal ministero della Difesa russo il 18 marzo mostrano esercitazioni navali trilaterali congiunte che coinvolgono navi da guerra russe, cinesi e iraniane, mentre la Russia cerca ...... mercoledì 15 marzo, nelle vicinanze del porto iraniano di Chabahar, dove il Marsi fonde ... che sono incentrate sulla ricerca e il salvataggio ine su altre missioni non di combattimento. ...THE PEARL Uno scrigno affacciato sulcon una passeggiata intorno alla Marina, ricco di negozi ... divisa dal Qatar solo da un lembo di acqua del Mar, è un'esperienza che non è possibile ...

Mare Arabico, esercitazioni navali congiunte Russia-Cina-Iran - Il ... Il Sole 24 ORE

Le immagini rilasciate dal ministero della Difesa russo il 18 marzo mostrano esercitazioni navali trilaterali congiunte che coinvolgono navi da guerra russe, cinesi e iraniane, mentre la Russia cerca ...Un paradiso naturale Patrimonio dell’Umanità tutto da scoprire e da visitare: stiamo parlando dell’Isola di Socotra, nello Yemen.