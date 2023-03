Marco Mengoni, la notizia improvvisa sulla madre: cos’ha chiesto a Padre Pio (Di sabato 18 marzo 2023) PERSONAGGI TV. La mamma di Marco Mengoni, la signora Nadia, è una figura molto importante nella vita del famoso cantante italiano. La sua storia inizia con un grande desiderio: quello di diventare madre. Nei primi anni di matrimonio, però, non riusciva a rimanere incinta e questo la rendeva molto triste. Leggi anche: Sanremo 2023, cos’è successo tra Ultimo e Marco Mengoni dietro le quinte: l’indiscrezione Leggi anche: “GF Vip 7”, i concorrenti ascoltano per la prima volta la canzone di Mengoni: la reazione Marco Mengoni e il segreto della mamma La storia della mamma di Marco Mengoni, la signora Nadia, è una di quelle storie che fanno venire la pelle d’oca. Infatti, nei primi anni di matrimonio, la signora ... Leggi su tvzap (Di sabato 18 marzo 2023) PERSONAGGI TV. La mamma di, la signora Nadia, è una figura molto importante nella vita del famoso cantante italiano. La sua storia inizia con un grande desiderio: quello di diventare. Nei primi anni di matrimonio, però, non riusciva a rimanere incinta e questo la rendeva molto triste. Leggi anche: Sanremo 2023, cos’è successo tra Ultimo edietro le quinte: l’indiscrezione Leggi anche: “GF Vip 7”, i concorrenti ascoltano per la prima volta la canzone di: la reazionee il segreto della mamma La storia della mamma di, la signora Nadia, è una di quelle storie che fanno venire la pelle d’oca. Infatti, nei primi anni di matrimonio, la signora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioItalia : E' ufficiale: “Due Vite goes to Eurovision”! 'Voglio portare me stesso su quel palco, non vedo l’ora' @mengonimarco… - AllMusicItalia : Marco Mengoni ha finalmente sciolto le riserve e ha deciso di ufficializzare la sua partecipazione all'Eurovision s… - MediasetTgcom24 : Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara 'Due Vite' #eurovision #eurovision2023 #marcomengoni #16marzo - candele26 : RT @earonemusic: ?? - Classifica airplay: 1- “Cenere” Lazza 2- “Due Vite” Marco Mengoni 3- “Un buon inizio” Laura Pausini - liberamente1010 : RT @Rossaliena: Meravigliosi?? -